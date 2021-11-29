08:00, 29 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 34,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 106,
Костанайская область - 99,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 103,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 970887 заболевших.