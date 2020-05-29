Новости
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 мая 2020 г. в Казахстане
29 Мая 2020 08:00
Поделиться:
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 3,7%.
В разрезе регионов:
город Алматы - 84 (3,5%),
Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%),
город Нур-Султан - 48 (2,6%),
Мангистауская область - 40 (22,6%),
Карагандинская область - 34 (4,5%),
город Шымкент - 32 (4,4%),
Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%),
Атырауская область - 21 (2,2%),
Алматинская область - 7 (2,2%),
Кызылординская область - 6 (1,9%),
Павлодарская область - 5 (2,6%),
Жамбылская область - 3 (0,8%),
Акмолинская область - 2 (1,3%).
Всего в стране выявлено 9932 заболевших.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047