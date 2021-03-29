08:00, 29 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 346,
город Алматы - 415,
город Шымкент - 45,
Акмолинская область - 52,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 120,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 38,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 94,
Карагандинская область - 88,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 241873 заболевших.