08:00, 29 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7479 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1571,
город Алматы - 1450,
город Шымкент - 445,
Акмолинская область - 238,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 424,
Восточно-Казахстанская область - 298,
Жамбылская область - 197,
Западно-Казахстанская область - 198,
Карагандинская область - 1011,
Костанайская область - 224,
Кызылординская область - 175,
Мангистауская область - 220,
Павлодарская область - 251,
Северо-Казахстанская область - 145,
Туркестанская область - 132.
Всего в стране выявлено 557107 заболевших.