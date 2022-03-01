Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 14

город Алматы - 94

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 7

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 11

Атырауская область - 6

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 14

Костанайская область - 18

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 19

Северо-Казахстанская область - 21





Всего в стране выявлено 1302550 заболевших.