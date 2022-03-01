08:00, 01 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14
город Алматы - 94
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 7
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 11
Атырауская область - 6
Восточно-Казахстанская область - 12
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 2
Карагандинская область - 14
Костанайская область - 18
Кызылординская область - 2
Павлодарская область - 19
Северо-Казахстанская область - 21
Всего в стране выявлено 1302550 заболевших.