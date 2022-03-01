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    08:00, 01 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 14

    город Алматы - 94

    город Шымкент - 3

    Акмолинская область - 7

    Актюбинская область - 1

    Алматинская область - 11

    Атырауская область - 6

    Восточно-Казахстанская область - 12

    Жамбылская область - 4

    Западно-Казахстанская область - 2

    Карагандинская область - 14

    Костанайская область - 18

    Кызылординская область - 2

    Павлодарская область - 19

    Северо-Казахстанская область - 21


    Всего в стране выявлено 1302550 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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