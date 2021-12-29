08:00, 29 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 393 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 52,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 56,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 38,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 986946 заболевших.