08:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 584,
город Алматы - 695,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 140,
Актюбинская область - 128,
Алматинская область - 185,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 92,
Жамбылская область - 79,
Западно-Казахстанская область - 153,
Карагандинская область - 258,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 77,
Мангистауская область - 62,
Павлодарская область - 112,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 42.
Всего в стране выявлено 316965 заболевших.