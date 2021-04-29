Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 584,

город Алматы - 695,

город Шымкент - 114,

Акмолинская область - 140,

Актюбинская область - 128,

Алматинская область - 185,

Атырауская область - 110,

Восточно-Казахстанская область - 92,

Жамбылская область - 79,

Западно-Казахстанская область - 153,

Карагандинская область - 258,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 77,

Мангистауская область - 62,

Павлодарская область - 112,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 42.

Всего в стране выявлено 316965 заболевших.