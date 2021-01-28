Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 января 2021 г. в Казахстане
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 138,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 209,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 71,
Атырауская область - 90,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 79,
Костанайская область - 140,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 221,
Северо-Казахстанская область - 117,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 182530 заболевших.