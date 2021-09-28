08:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 183,
город Алматы - 413,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 72,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 160,
Атырауская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 119,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 29,
Карагандинская область - 175,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 155,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 880709 заболевших.