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    08:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 183,

    город Алматы - 413,

    город Шымкент - 49,

    Акмолинская область - 72,

    Актюбинская область - 44,

    Алматинская область - 160,

    Атырауская область - 36,

    Восточно-Казахстанская область - 119,

    Жамбылская область - 56,

    Западно-Казахстанская область - 29,

    Карагандинская область - 175,

    Костанайская область - 102,

    Кызылординская область - 18,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 155,

    Северо-Казахстанская область - 76,

    Туркестанская область - 30.

    Всего в стране выявлено 880709 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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