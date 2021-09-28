Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 183,

город Алматы - 413,

город Шымкент - 49,

Акмолинская область - 72,

Актюбинская область - 44,

Алматинская область - 160,

Атырауская область - 36,

Восточно-Казахстанская область - 119,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 29,

Карагандинская область - 175,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 155,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 880709 заболевших.