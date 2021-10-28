Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 130,

город Алматы - 226,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 138,

Актюбинская область - 53,

Алматинская область - 130,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 111,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 50,

Карагандинская область - 140,

Костанайская область - 126,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 252,

Северо-Казахстанская область - 156,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлено 934387 заболевших.