08:00, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 130,
город Алматы - 226,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 53,
Алматинская область - 130,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 111,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 50,
Карагандинская область - 140,
Костанайская область - 126,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 252,
Северо-Казахстанская область - 156,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 934387 заболевших.