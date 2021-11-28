08:00, 28 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 117,
город Алматы - 85,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 83,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 97,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 121,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 970092 заболевших.