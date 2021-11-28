Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 117,

город Алматы - 85,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 83,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 45,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 97,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 93,

Северо-Казахстанская область - 121,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 970092 заболевших.