08:00, 28 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 246,
город Алматы - 279,
город Шымкент - 63,
Акмолинская область - 127,
Актюбинская область - 53,
Алматинская область - 97,
Атырауская область - 85,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 95,
Карагандинская область - 324,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 42,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 381907 заболевших.