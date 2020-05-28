+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 17 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 мая 2020 г. в Казахстане

28 Мая 2020 09:00
Поделиться:
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 56 (3,2%)
Карагандинская область - 49 (7,0%)
город Алматы - 25 (1,1%)
Актюбинская область - 22 (7,8%)
Западно-Казахстанская область - 21 (4,4%)
Кызылординская область - 20 (6,6%)
город Шымкент - 17 (2,4%)
Туркестанская область - 17 (5,0%)
Атырауская область - 15 (1,6%)
Алматинская область - 14 (4,6%)
Костанайская область - 5 (3,8%)
Жамбылская область - 4 (1,1%)
Акмолинская область - 2 (1,4%)
Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%)
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,4%)
Мангистауская область - 1 (0,6%)
Павлодарская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 9576 заболевших.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив