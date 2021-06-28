Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 507,

город Алматы - 215,

город Шымкент - 103,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 33,

Атырауская область - 73,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 101,

Карагандинская область - 278,

Костанайская область - 42,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 38,

Павлодарская область - 33,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 38.

Всего в стране выявлено 419800 заболевших.