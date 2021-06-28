08:00, 28 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 507,
город Алматы - 215,
город Шымкент - 103,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 33,
Атырауская область - 73,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 101,
Карагандинская область - 278,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 38,
Павлодарская область - 33,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 38.
Всего в стране выявлено 419800 заболевших.