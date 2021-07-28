08:00, 28 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1531
город Алматы - 1250
город Шымкент - 421
Акмолинская область - 210
Актюбинская область - 191
Алматинская область - 220
Атырауская область - 430
Восточно-Казахстанская область - 312
Жамбылская область - 137
Западно-Казахстанская область - 197
Карагандинская область - 920
Костанайская область - 213
Кызылординская область - 150
Мангистауская область - 267
Павлодарская область - 225
Северо-Казахстанская область - 134
Туркестанская область - 117
Всего в стране выявлено 549628 заболевших.