Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 263 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 16,

город Алматы - 95,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 10,

Алматинская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 20,

Костанайская область - 29,

Павлодарская область - 23,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 2.





Всего в стране выявлено 1302322 заболевших.