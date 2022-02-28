08:00, 28 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 263 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 16,
город Алматы - 95,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 10,
Алматинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 20,
Костанайская область - 29,
Павлодарская область - 23,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 1302322 заболевших.