Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 92,

город Алматы - 99,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 69,

Атырауская область - 46,

Восточно-Казахстанская область - 53,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 63,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 35,

Туркестанская область - 8.





Всего в стране выявлено 212809 заболевших.