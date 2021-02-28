08:00, 28 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 92,
город Алматы - 99,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 69,
Атырауская область - 46,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 63,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 212809 заболевших.