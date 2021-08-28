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    08:00, 28 Август 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 августа 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 602,

    город Алматы - 1506,

    город Шымкент - 246,

    Акмолинская область - 258,

    Актюбинская область - 420,

    Алматинская область - 436,

    Атырауская область - 315,

    Восточно-Казахстанская область - 191,

    Жамбылская область - 157,

    Западно-Казахстанская область - 115,

    Карагандинская область - 815,

    Костанайская область - 256,

    Кызылординская область - 177,

    Мангистауская область - 213,

    Павлодарская область - 335,

    Северо-Казахстанская область - 120,

    Туркестанская область - 71.

    Всего в стране выявлены 773934 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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