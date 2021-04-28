Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 439,

город Алматы - 698,

город Шымкент - 90,

Акмолинская область - 139,

Актюбинская область - 83,

Алматинская область - 268,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 173,

Карагандинская область - 256,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 57,

Мангистауская область - 55,

Павлодарская область - 103,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 314082 заболевших.