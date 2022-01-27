08:00, 27 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 13652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2852,
город Алматы - 2491,
город Шымкент - 168,
Акмолинская область - 907,
Актюбинская область - 513,
Алматинская область - 454,
Атырауская область - 414,
Восточно-Казахстанская область - 549,
Жамбылская область - 242,
Западно-Казахстанская область - 451,
Карагандинская область - 2209,
Костанайская область - 490,
Кызылординская область - 134,
Мангистауская область - 128,
Павлодарская область - 1153,
Северо-Казахстанская область - 407,
Туркестанская область - 90.
Всего в стране выявлено 1192211 заболевших.