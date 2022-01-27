Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 13652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2852,

город Алматы - 2491,

город Шымкент - 168,

Акмолинская область - 907,

Актюбинская область - 513,

Алматинская область - 454,

Атырауская область - 414,

Восточно-Казахстанская область - 549,

Жамбылская область - 242,

Западно-Казахстанская область - 451,

Карагандинская область - 2209,

Костанайская область - 490,

Кызылординская область - 134,

Мангистауская область - 128,

Павлодарская область - 1153,

Северо-Казахстанская область - 407,

Туркестанская область - 90.

Всего в стране выявлено 1192211 заболевших.