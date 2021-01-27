08:00, 27 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 147,
город Алматы - 139,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 213,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 70,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 95,
Карагандинская область - 78,
Костанайская область - 141,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 219,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 181117 заболевших.