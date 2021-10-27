08:00, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 132,
город Алматы - 230,
город Шымкент - 38,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 45,
Алматинская область - 88,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 152.
Костанайская область - 110,
Кызылординская область - 34,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 223,
Северо-Казахстанская область - 147,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлено 932688 заболевших.