Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 132,

город Алматы - 230,

город Шымкент - 38,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 45,

Алматинская область - 88,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 47,

Карагандинская область - 152.

Костанайская область - 110,

Кызылординская область - 34,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 223,

Северо-Казахстанская область - 147,

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 932688 заболевших.