08:00, 27 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 106,
город Алматы - 110,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 57,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 95,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 969245 заболевших.