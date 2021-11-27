Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 106,

город Алматы - 110,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 57,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 95,

Северо-Казахстанская область - 131,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 969245 заболевших.