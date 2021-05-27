08:10, 27 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 297,
город Алматы - 290,
город Шымкент - 91,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 64,
Алматинская область - 90,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 320,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 97,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлено 380160 заболевших.