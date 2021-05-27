Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 297,

город Алматы - 290,

город Шымкент - 91,

Акмолинская область - 129,

Актюбинская область - 64,

Алматинская область - 90,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 320,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 21,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 97,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлено 380160 заболевших.