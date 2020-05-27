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вчера 23:57
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 мая 2020 г. в Казахстане
27 Мая 2020 09:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 3,7%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 78 (4,6%),
город Алматы – 77 (3,4%),
Карагандинская область – 43 (6,5%),
город Шымкент – 38 (5,6%),
Атырауская область – 21 (2,3%),
Западно-Казахстанская область – 20 (4,4%),
Жамбылская область – 15 (4,4%),
Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6%),
Кызылординская область – 7 (2,4%),
Алматинская область – 5 (1,7%),
Туркестанская область – 5 (1,5%),
Актюбинская область – 4 (1,4%),
Костанайская область – 4 (3,1%),
Мангистауская область – 4 (2,3%),
Павлодарская область – 4 (2,1%),
Северо-Казахстанская область – 3 (6,5%).
Всего в стране выявлено 9304 заболевших.
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