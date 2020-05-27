+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 26 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 мая 2020 г. в Казахстане

27 Мая 2020 09:00
Поделиться:
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 3,7%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 78 (4,6%),

город Алматы – 77 (3,4%),

Карагандинская область – 43 (6,5%),

город Шымкент – 38 (5,6%),

Атырауская область – 21 (2,3%),

Западно-Казахстанская область – 20 (4,4%),

Жамбылская область – 15 (4,4%),

Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6%),

Кызылординская область – 7 (2,4%),

Алматинская область – 5 (1,7%),

Туркестанская область – 5 (1,5%),

Актюбинская область – 4 (1,4%),

Костанайская область – 4 (3,1%),

Мангистауская область – 4 (2,3%),

Павлодарская область – 4 (2,1%),

Северо-Казахстанская область – 3 (6,5%).

Всего в стране выявлено 9304 заболевших.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив