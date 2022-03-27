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    08:00, 27 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 марта 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1,

    город Алматы - 10,

    Акмолинская область - 1,

    Восточно-Казахстанская область - 4,

    Западно-Казахстанская область - 1,

    Карагандинская область - 1,

    Костанайская область - 2,

    Северо-Казахстанская область - 3.


    Всего в стране выявлено 1305040 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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