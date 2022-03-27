08:00, 27 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1,
город Алматы - 10,
Акмолинская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 1,
Костанайская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 3.
Всего в стране выявлено 1305040 заболевших.