08:00, 27 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 365,
город Алматы - 450,
город Шымкент - 34,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 50,
Алматинская область - 105,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 85,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 238785 заболевших.