08:00, 27 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 556,
город Алматы - 211,
город Шымкент - 61,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 32,
Атырауская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Жамбылская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 124,
Карагандинская область - 238,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 20,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 29.
Всего в стране выявлено 418114 заболевших.