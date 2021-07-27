Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6797 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1537,

город Алматы - 1207,

город Шымкент - 382,

Акмолинская область - 195,

Актюбинская область - 175,

Алматинская область - 260,

Атырауская область - 480,

Восточно-Казахстанская область - 333,

Жамбылская область - 141,

Западно-Казахстанская область - 136,

Карагандинская область - 796,

Костанайская область - 209,

Кызылординская область - 163,

Мангистауская область - 254,

Павлодарская область - 207,

Северо-Казахстанская область - 142,

Туркестанская область - 180.





Всего в стране выявлено 542703 заболевших.