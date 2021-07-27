08:00, 27 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6797 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1537,
город Алматы - 1207,
город Шымкент - 382,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 175,
Алматинская область - 260,
Атырауская область - 480,
Восточно-Казахстанская область - 333,
Жамбылская область - 141,
Западно-Казахстанская область - 136,
Карагандинская область - 796,
Костанайская область - 209,
Кызылординская область - 163,
Мангистауская область - 254,
Павлодарская область - 207,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 180.
Всего в стране выявлено 542703 заболевших.