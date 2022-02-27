08:00, 27 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 351 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15
город Алматы - 110
город Шымкент - 1
Акмолинская область - 15
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 15
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 22
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 35
Костанайская область - 45
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 26
Северо-Казахстанская область - 35
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлено 1302059 заболевших.