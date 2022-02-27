Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 351 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 15

город Алматы - 110

город Шымкент - 1

Акмолинская область - 15

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 15

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 35

Костанайская область - 45

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 26

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 3





Всего в стране выявлено 1302059 заболевших.