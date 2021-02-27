Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 137,

город Алматы - 105,

город Шымкент - 12,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 64,

Атырауская область - 39,

Восточно-Казахстанская область - 48,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 66,

Карагандинская область - 40,

Костанайская область - 64,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 79,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 9.





Всего в стране выявлено 212018 заболевших.