08:00, 27 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 137,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 39,
Восточно-Казахстанская область - 48,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 66,
Карагандинская область - 40,
Костанайская область - 64,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 79,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 212018 заболевших.