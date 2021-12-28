08:00, 28 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 76,
город Алматы - 49,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 8,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 65,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 986553 заболевших.