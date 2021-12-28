Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 76,

город Алматы - 49,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 8,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 65,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 986553 заболевших.