08:00, 27 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 617,
город Алматы - 1561,
город Шымкент - 275,
Акмолинская область - 261,
Актюбинская область - 452,
Алматинская область - 390,
Атырауская область - 317,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 187,
Западно-Казахстанская область - 130,
Карагандинская область - 832,
Костанайская область - 262,
Кызылординская область - 206,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 342,
Северо-Казахстанская область - 169,
Туркестанская область - 79.
Всего в стране выявлен 767701 заболевший.