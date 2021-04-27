08:00, 27 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 294,
город Алматы - 689,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 146,
Актюбинская область - 65,
Алматинская область - 264,
Атырауская область - 55,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 57,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 250,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 52,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 51.
Всего в стране выявлено 311400 заболевших.