08:00, 26 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11862 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2352,
город Алматы - 2126,
город Шымкент - 157,
Акмолинская область - 976,
Актюбинская область - 467,
Алматинская область - 265,
Атырауская область - 477,
Восточно-Казахстанская область - 354,
Жамбылская область - 194,
Западно-Казахстанская область - 420,
Карагандинская область - 2058,
Костанайская область - 348,
Кызылординская область - 134,
Мангистауская область - 173,
Павлодарская область - 910,
Северо-Казахстанская область - 318,
Туркестанская область - 133.
Всего в стране выявлено 1178559 заболевших.