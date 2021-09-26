08:00, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 184,
город Алматы - 491,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 99,
Актюбинская область - 93,
Алматинская область - 221,
Атырауская область - 55,
Восточно-Казахстанская область - 126,
Жамбылская область - 55,
Западно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 201,
Костанайская область - 103,
Кызылординская область - 51,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 175,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 47.
Всего в стране выявлено 877112 заболевших.