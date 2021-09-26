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    08:00, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 184,

    город Алматы - 491,

    город Шымкент - 126,

    Акмолинская область - 99,

    Актюбинская область - 93,

    Алматинская область - 221,

    Атырауская область - 55,

    Восточно-Казахстанская область - 126,

    Жамбылская область - 55,

    Западно-Казахстанская область - 62,

    Карагандинская область - 201,

    Костанайская область - 103,

    Кызылординская область - 51,

    Мангистауская область - 17,

    Павлодарская область - 175,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 47.

    Всего в стране выявлено 877112 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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