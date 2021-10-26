08:00, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 116,
город Алматы - 239,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 30,
Алматинская область - 119,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 12,
Карагандинская область - 139,
Костанайская область - 83,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 213,
Северо-Казахстанская область - 135,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 931137 заболевших.