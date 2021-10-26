Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 116,

город Алматы - 239,

город Шымкент - 25,

Акмолинская область - 126,

Актюбинская область - 30,

Алматинская область - 119,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 58,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 12,

Карагандинская область - 139,

Костанайская область - 83,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 213,

Северо-Казахстанская область - 135,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 931137 заболевших.