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    08:00, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 октября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 116,

    город Алматы - 239,

    город Шымкент - 25,

    Акмолинская область - 126,

    Актюбинская область - 30,

    Алматинская область - 119,

    Атырауская область - 10,

    Восточно-Казахстанская область - 58,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 12,

    Карагандинская область - 139,

    Костанайская область - 83,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 213,

    Северо-Казахстанская область - 135,

    Туркестанская область - 12.

    Всего в стране выявлено 931137 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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