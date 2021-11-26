08:00, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 122,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 54,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 128,
Костанайская область - 106,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 97,
Северо-Казахстанская область - 138,
Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлено 968340 заболевших.