Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 293,

город Алматы - 310,

город Шымкент - 62,

Акмолинская область - 130,

Актюбинская область - 36,

Алматинская область - 96,

Атырауская область - 64,

Восточно-Казахстанская область - 75,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 319,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 39,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 378311 заболевших.