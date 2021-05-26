08:00, 26 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 293,
город Алматы - 310,
город Шымкент - 62,
Акмолинская область - 130,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 96,
Атырауская область - 64,
Восточно-Казахстанская область - 75,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 319,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 39,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 378311 заболевших.