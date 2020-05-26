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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 мая 2020 г. в Казахстане
26 Мая 2020 09:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 5,1%.
В разрезе регионов:
город Алматы – 75 (3,4%),
город Шымкент – 69 (11,3%),
Карагандинская область – 67 (11,3%),
город Нур-Султан – 56 (3,4%),
Жамбылская область – 51 (17,5%),
Западно-Казахстанская область – 38 (9,2%),
Атырауская область – 32 (3,6%),
Туркестанская область – 17 (5,4%),
Алматинская область – 12 (4,2%),
Кызылординская область – 8 (2,4%),
Костанайская область – 5 (4,1%),
Мангистауская область – 5 (3,0%),
Актюбинская область – 2 (0,7%),
Акмолинская область – 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 8969 заболевших.
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