РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 26 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 марта 2022 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 34 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 2,

    город Алматы - 11,

    Акмолинская область - 1,

    Алматинская область - 2,

    Восточно-Казахстанская область - 7,

    Карагандинская область - 5,

    Костанайская область - 2,

    Павлодарская область - 3,

    Северо-Казахстанская область - 1.


    Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!