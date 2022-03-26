Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 34 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2,

город Алматы - 11,

Акмолинская область - 1,

Алматинская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 5,

Костанайская область - 2,

Павлодарская область - 3,

Северо-Казахстанская область - 1.





Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.