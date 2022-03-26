08:00, 26 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 34 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 11,
Акмолинская область - 1,
Алматинская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 5,
Костанайская область - 2,
Павлодарская область - 3,
Северо-Казахстанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.