Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 185,

город Алматы - 330,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 54,

Алматинская область - 108,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 98,

Костанайская область - 40,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 28,

Северо-Казахстанская область - 7,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлено 237300 заболевших.