08:00, 26 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 185,
город Алматы - 330,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 108,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 98,
Костанайская область - 40,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 28,
Северо-Казахстанская область - 7,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 237300 заболевших.