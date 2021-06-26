Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 628,

город Алматы - 217,

город Шымкент - 73,

Акмолинская область - 32,

Актюбинская область - 31,

Алматинская область - 41,

Атырауская область - 89,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 34,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 219,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 39,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 27.

Всего в стране выявлены 416442 заболевших.