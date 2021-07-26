Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1510,

город Алматы - 1219,

город Шымкент - 520,

Акмолинская область - 192,

Актюбинская область - 255,

Алматинская область - 194,

Атырауская область - 420,

Восточно-Казахстанская область - 139,

Жамбылская область - 152,

Западно-Казахстанская область - 168,

Карагандинская область - 781,

Костанайская область - 181,

Кызылординская область - 168,

Мангистауская область - 258,

Павлодарская область - 202,

Северо-Казахстанская область - 133,

Туркестанская область - 145.





Всего в стране выявлено 535906 заболевших.