08:00, 26 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1510,
город Алматы - 1219,
город Шымкент - 520,
Акмолинская область - 192,
Актюбинская область - 255,
Алматинская область - 194,
Атырауская область - 420,
Восточно-Казахстанская область - 139,
Жамбылская область - 152,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 781,
Костанайская область - 181,
Кызылординская область - 168,
Мангистауская область - 258,
Павлодарская область - 202,
Северо-Казахстанская область - 133,
Туркестанская область - 145.
Всего в стране выявлено 535906 заболевших.