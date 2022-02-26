Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 455 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 44,

город Алматы - 142,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 18,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 18,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 28,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 12,

Карагандинская область - 42,

Костанайская область - 46,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 29,

Северо-Казахстанская область - 40,

Туркестанская область - 1.





Всего в стране выявлено 1301708 заболевших.