08:00, 26 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 455 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 44,
город Алматы - 142,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 18,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 18,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 28,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 12,
Карагандинская область - 42,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1301708 заболевших.