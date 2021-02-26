08:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 855 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 135,
город Алматы - 110,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 74,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 54,
Костанайская область - 65,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 78,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 211212 заболевших.