Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 855 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 135,

город Алматы - 110,

город Шымкент - 12,

Акмолинская область - 74,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 54,

Костанайская область - 65,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 78,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 211212 заболевших.