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    08:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 855 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 135,

    город Алматы - 110,

    город Шымкент - 12,

    Акмолинская область - 74,

    Актюбинская область - 16,

    Алматинская область - 72,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 64,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 75,

    Карагандинская область - 54,

    Костанайская область - 65,

    Кызылординская область - 8,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 78,

    Северо-Казахстанская область - 38,

    Туркестанская область - 3.


    Всего в стране выявлено 211212 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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