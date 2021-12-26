08:00, 26 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77,
город Алматы - 36,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 47,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 39.
Всего в стране выявлено 985857 заболевших.