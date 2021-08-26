Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6358 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 601,

город Алматы - 1605,

город Шымкент - 260,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 420,

Алматинская область - 376,

Атырауская область - 316,

Восточно-Казахстанская область - 211,

Жамбылская область - 193,

Западно-Казахстанская область - 161,

Карагандинская область - 821,

Костанайская область - 265,

Кызылординская область - 151,

Мангистауская область - 190,

Павлодарская область - 338,

Северо-Казахстанская область - 110,

Туркестанская область - 77.

Всего в стране выявлено 761249 заболевших.