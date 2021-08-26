08:00, 26 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6358 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 601,
город Алматы - 1605,
город Шымкент - 260,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 420,
Алматинская область - 376,
Атырауская область - 316,
Восточно-Казахстанская область - 211,
Жамбылская область - 193,
Западно-Казахстанская область - 161,
Карагандинская область - 821,
Костанайская область - 265,
Кызылординская область - 151,
Мангистауская область - 190,
Павлодарская область - 338,
Северо-Казахстанская область - 110,
Туркестанская область - 77.
Всего в стране выявлено 761249 заболевших.