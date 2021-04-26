Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 475,

город Алматы - 693,

город Шымкент - 96,

Акмолинская область - 150,

Актюбинская область - 125,

Алматинская область - 220,

Атырауская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 86,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 166,

Карагандинская область - 240,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 82,

Мангистауская область - 50,

Павлодарская область - 75,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 49.

Всего в стране выявлено 309116 заболевших.