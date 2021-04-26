08:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 475,
город Алматы - 693,
город Шымкент - 96,
Акмолинская область - 150,
Актюбинская область - 125,
Алматинская область - 220,
Атырауская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 86,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 166,
Карагандинская область - 240,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 82,
Мангистауская область - 50,
Павлодарская область - 75,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 49.
Всего в стране выявлено 309116 заболевших.