08:00, 25 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1648,
город Алматы - 1501,
город Шымкент - 85,
Акмолинская область - 998,
Актюбинская область - 409,
Алматинская область - 396,
Атырауская область - 567,
Восточно-Казахстанская область - 229,
Жамбылская область - 113,
Западно-Казахстанская область - 162,
Карагандинская область - 1245,
Костанайская область - 323,
Кызылординская область - 74,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 703,
Северо-Казахстанская область - 263,
Туркестанская область - 123.
Всего в стране выявлено 1166697 заболевших.