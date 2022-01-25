Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1648,

город Алматы - 1501,

город Шымкент - 85,

Акмолинская область - 998,

Актюбинская область - 409,

Алматинская область - 396,

Атырауская область - 567,

Восточно-Казахстанская область - 229,

Жамбылская область - 113,

Западно-Казахстанская область - 162,

Карагандинская область - 1245,

Костанайская область - 323,

Кызылординская область - 74,

Мангистауская область - 177,

Павлодарская область - 703,

Северо-Казахстанская область - 263,

Туркестанская область - 123.

Всего в стране выявлено 1166697 заболевших.